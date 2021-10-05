國際航空運輸協會（IATA）周一表示，隨著全球航空業持續從新冠疫情中復甦，明年整體產業虧損將大幅減少，不過，該產業協會仍然上修2020年和2021年這場大流行病造成的財損數字。

IATA預估2022年全球航空業淨損為116億美元，較今年的淨損518億美元大幅縮小。

2021年的淨損預測從4月預估的477億美元上修至518億美元。此外，IATA將2020年虧損數字從之前估算的1264億美元上修至1377億美元。

明年所有地區的航空公司營運都將改善，而北美航空業更可望由虧轉盈。

該協會總幹事Willie Walsh在年會上表示，我們已經度過這場危機的最深處，雖然一些嚴重的問題仍將存在，但復甦之路已經出現在眼前。

儘管如此，IATA仍然敦促各國政府在國際交通恢復之前，繼續提供航空業薪資補貼等援助措施。

該協會預期明年國際旅行需求將成長1倍，達到2019年水準的44%，但也強調航空業的復甦力道將取決於疫苗接種率，以及政府是否取消境管。

IATA預估2021年的旅客總人數將達到23億人次，明年估將增至34億人次，但仍低於2019年將的45億人次。2022年全球航空客運營收估將較2021年大幅成長約67%，達到3780億美元。而航空貨運仍將是一大亮點，其需求將比2019年成長13.2%。