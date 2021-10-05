請生理假要出示用過的衛生棉？勞健保也沒幫員工納保，時代力量台中黨部5日陪同這名疑受性別不平等待遇的社工到市府抗議，不滿業者刁難女性員工請生理假需附衛生棉，連勞健保都未納保。

對此該長照機構的負責人表示，本公司有部分同事請病假卻有不提供如掛號單等證明，因此在9月10日有了請病假需提供證明、連同生理假要提供衛生棉證明的提案，預計10月起實施，但提案一出即有同事表示對用過的衛生棉表示不舒服，當日即將該提案撤下，造成蕭小姐及公司其他同仁不舒服，本人對蕭小姐及同事表示十二萬分的抱歉，因為自己思考欠缺周慮，造成傷害，非常抱歉。

至於勞健保部分，因為疫情關係，本公司日照部分，在5至7月被政府規定需停業，當時蕭小姐5月起來公司工作，也就跟著暫不來工作，因此給員工退保，但要求特殊行業可先打疫苗，我們也造冊讓大家可施打，但復業後再加保時，因為員工繁多，漏掉了蕭小姐，對他很不好意思。

該長照機構負責人強調對女性的尊重是百分之百，絕對沒有針對性，造成她的不舒服，深感抱歉，本公司對員工請病假、生理假都是准假的，而且也都不扣薪，但是因為有不少同事請病假不提供證明，且病假太多，人數變少，對照顧老人家的品質就會下降，因此才有提證明的提案，但自己思慮不周，造成員工不舒服，對員工、蕭小姐表示十二萬分的抱歉。