前世的因果關係，對後世是否會造成影響？國外一名女網友自稱會通靈，提到人的前世若死於火刑，他們今生不僅不怕火，甚至對火非常著迷，身上還會有紅色的胎記，此番言論曝光後，吸引460萬人觀看，甚至還有人表示認同。

根據《LADbible》報導，一名自稱「會通靈的女巫」史蒂芬妮（Stephanie）在抖音表示，「這真的很奇怪，過去我們常認為，人們會對殺死自己的東西，產生恐懼感，但當我做完很多前世解讀後發現，並非如此。前世死於火刑的人，不僅不害怕火，甚至對火非常著迷」。

史蒂芬妮舉自己為例，提到她的前世就是被燒死在火刑柱上，有趣的是，她真的非常喜歡火，更形容自己喜歡火的程度，像是個低調的縱火犯，她也發現前世被燒死的人身上，今世會有紅色的胎記，就像是被火吻過的痕跡。

史蒂芬妮也強調，這種情形並不適用於死於火災事故中的人，「如果前世的你死於火災，或是身旁有親人在火場喪命，這恐會留下陰影，今世的你會變得很害怕炎熱及火，甚至寧可被凍死，也不願被熱死」，最後她也解釋，並非今世怕火的人，前世都是死於火災。

不少網友非常贊同史蒂芬妮的看法，並表示「你幫我解謎了。我們家所有女性的脖子後方，都有一個紅色胎記，巧合的是，我們都對火非常著迷」、「我3歲的女兒曾跟我說『我們終於又在一起了』，甚至提及我們曾在一場大火中喪命，她還描述出，我是如何被火吞噬。當我覺得很熱時，我都會感到異常焦慮，且我的身上確實有紅色胎記」。