重陽節將至，新北市金山區公所特別準備「重陽敬老禮券」和「祝賀麵線」贈送給區內長者。（金山區公所提供）

重陽節將至，新北市金山區公所特別準備「重陽敬老禮券」和「祝賀麵線」贈送給區內長者。（金山區公所提供）

重陽節將至，新北市金山區公所特別準備「重陽敬老禮券」和「祝賀麵線」贈送給區內長者。（金山區公所提供）

重陽節將至，新北市金山區公所以往循例皆會舉辦重陽敬老餐會與長者歡度佳節，今年受疫情影響，為顧及長者健康安全和遵守防疫規定，暫停辦理重陽敬老餐會。然而金山區公所對長者的心意不減，特別準備「重陽敬老禮券」和「祝賀麵線」，敬老禮券讓長者添購日常所需，麵線富有「吉祥」、「長壽」等寓意，要祝福長者們健康高壽、福祿長「九」。

金山區長廖武輝表示，重陽餐會是長者最期待的年度盛事，今年因疫情影響取消辦理，為減少長者無法參加重陽餐會的缺憾，改致贈長者「重陽敬老禮券」及「祝賀麵線」，並於10月5日至10月7日在美田市民活動中心發放。

為了降低感染風險，採分批分流分時段發放，並請民眾遵循防疫相關規定。不少長者一早就前往美田市民活動中心領取禮品，現場長者開心地提到這次的重陽敬老活動相當特別，有別於以往餐會，可以拿敬老禮券去買自己喜歡、想要的禮物，使用上既彈性又方便，感受到公所滿滿的心意。

金山區公所表示，重陽禮品領取通知單3729份已於9月29日寄出，請長者按通知單上的時間領取，若未能於10月5日至10月7日領取重陽禮品的長者別心急，也可以在10月12日至10月29日上班時間攜帶身分證正本及印章至公所1樓社會人文課櫃台領取。