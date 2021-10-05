聯發科的王姓工程師去年在台北市寒舍艾美酒店泳池游泳，上岸休息20分鐘後突然倒地昏迷，送醫急救仍宣告不治，死因為心肌梗塞。家屬認為酒店人員害王男延誤就醫，怒控負責人蔡伯翰等9人過失致死，台北地檢署調查發現，王男一開始曾拒絕就醫，遂認定9人罪嫌不足，5日處分不起訴。

家屬指控，46歲的王男擁有2個台大碩士學位，並在聯發科擔任工程師，2020年7月29日晚間到寒舍艾美的泳池游泳，竟因此猝死。王男當時曾向櫃台求救，但酒店人員沒有進一步作為，王男才會延誤就醫身亡，蔡伯翰及酒店人員都涉過失致死罪嫌。

檢察官比對被告及證人的說詞還原事發經過，發現王男當時單獨1人游泳，爬上岸後曾向酒店人員表示需要食物、飲料補充體力，酒店人員見王男有點喘不過氣，詢問是否需要協助就醫，但王男拒絕。

王男20分鐘後又表示要就醫，希望酒店人員陪同搭計程車，隨即去更換衣服，沒想到一走出更衣室，就突然倒地昏迷，酒店人員見狀趕緊叫救護車，但王男送醫急救後，仍於當晚8點多宣告不治。

檢察官認為，酒店人員第一時間就發現王男不對勁，並表明要協助就醫，王男拒絕後，過了20分鐘才又自己表示要去醫院，顯然王男一開始自認狀況還行，酒店人員無法預測病情會急轉直下，遂依罪嫌不足，處分蔡伯翰等9人不起訴。