脫口秀演員龍龍控訴遭薩泰爾班底老K言語霸凌，博恩雖透過影片向龍龍道歉，並宣布老K無限期留職停薪，不過老K揚言絕對不會道歉之外，更嘲諷龍龍是「喜劇圈的毒瘤」，眼見事件越演越烈，黃豪平坦言感到相當難過，更無奈吐露心聲。

黃豪平眼見「龍K之亂」越演越烈，先是吐露出心理話：「看到身旁的同事、朋友怒指説『脫口秀』的人低級無下限，大概就是這次事件我最難過的事情」，接著強調並非不設界線，而是對冒犯的界線，設了就沒有回頭路，像是所有幽默都是程度上的冒犯，倘若設界線讓任何人都不得冒犯，這樣勢必只剩自己身上的題材能拿來開玩笑，若做到這程度還算合理嗎？

黃豪平指出所有政治諷刺、喜劇等經典之作，都是基於「嘲弄」才能創造共鳴，就連「自嘲」都是邀請別人來嘲笑自己，雖然本質還是嘲笑，但終究要回歸「技巧」本身，未料卻以這種粗暴方式造成外界誤解，不禁感嘆：「不成熟的笑話被有心人挖出，卻讓許多人直指『笑話應該設限』，更別提看不慣的有心人刻意操弄風向」。

最後，黃豪平強調想到有這樣想法的親友看待他，不免感到坐立不安，但也代表還有很長的一段路要走，接著也向所有人喊話：「對不起，讓大家誤解了，我們會再努力」，對此，網友紛紛回應：「努力吧，華人就是欠了幽默因子」、「難過身旁的人注意到脫口秀是因為這樣的原因」、「這次事件爭議點已被模糊不清了」。