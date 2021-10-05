昨天上任的日本新首相岸田文雄今天上午首度與美國總統拜登通電話，兩人互稱名字，有共識將盡早安排面對面會談；拜登並重申釣魚台列嶼適用美日安保條約，以及防衛日本的承諾。

日本放送協會（NHK）報導，岸田在日本時間今天上午8時許與拜登（Joe Biden）電話會談，時間約20分鐘。

岸田在會談中表示，在他執政之下，日美同盟仍是日本外交與安全保障政策的基礎，這一點沒有改變；拜登則祝賀岸田與新內閣上任。

兩人達成共識，將進一步強化美日同盟，實現自由開放的印度太平洋地區；為因應日趨嚴峻的區域安保環境，將強化美日同盟的遏阻力與對應能力。

拜登也重申美國防衛日本的承諾，以及釣魚台列嶼（日方稱「尖閣諸島」）適用日美安全保障條約第5條。

日美安保條約第5條是規定美國對日本的防衛義務，若日本領土受到攻擊，美國將採取行動。這是因為日本在第二次世界大戰後被剝奪設置軍隊的權利，由美國對日本提供安全保障。

此外，兩人也有共識美日要緊密合作，因應中國與北韓等區域問題、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫、氣候變遷與非核化等議題，以及盡早安排兩人面對面會談。

岸田會後對媒體表示，與拜登的電話會談是他上任後首次與外國領袖通電話，是強化日美同盟的重要一步。

產經新聞報導，岸田與拜登是互相稱呼對方的名字「文雄」與「喬」。（譯者：顧荃/編輯：曾依璇）1101005