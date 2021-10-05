新冠肺炎肆虐全球，不少國家都計畫施打第三劑新冠疫苗。馬偕醫院急診外科主任白永嘉表示，施打完第三劑疫苗後，開始出現頭暈及嗜睡等狀況，不過貼文後面他也解答，他所施打的第三劑疫苗，其實並非新冠疫苗，而是流感疫苗。

白永嘉今（5）日稍早於個人臉書粉專《急診醫師的眼睛（白永嘉）》指出，早上注射第三劑疫苗沒多久後，身體開始出現明顯頭暈及嗜睡的症狀，更自嘲50歲後，體力大不如前，值大夜班後，也會頭暈和嗜睡。

白永嘉說，其實這「第三劑疫苗」並非新冠疫苗，而是流感疫苗，並表示多數醫護人員都會接種，但並非是害怕流感而打，而是擔憂若生病，所屬單位沒人可以支援、上班。

據《ETtoday新聞雲》報導，白永嘉說，雖現處於新冠肺炎流行期，但流感也不能輕忽，呼籲大家應該都要接種流感疫苗，施打後可預防流感重症，因此打流感疫苗也很重要。

貼文曝光後，不少網友也笑稱，「昨天下午去打流感，今天早上起床也好累，好想再繼續睡」、「非常認同，不是怕流感，是怕生病沒人上班」、「聽你這樣說，我要打第三劑嗎？會不會睡到起不來」等。

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