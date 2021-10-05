受到美股重挫影響，近期台股跌勢最重的航運股今天開盤再創波段新低，不過，跌深買盤有進場跡象，盤中一度翻揚。法人今天報告指出，雖然最新運價指數回檔，但預估本次連假過後運價亦將回升且整體第4季運價回檔有限，供需吃緊之下運價將獲支撐維持高檔。

由於市場恐慌氣氛瀰漫，長榮(2603)一開盤跌破百元關卡，陽明(2609)直探90元支撐，萬海(2615)跌幅達6％，但連續大跌三天後，逢低買盤介入，萬海率先翻揚，而部分航運股也出現上揚表現。

貨櫃航運是這波航運股的重災區，但本土法人報告今天認為，SCFI指數在大陸十一長假前出現回檔，又以美東線周跌幅6.1％最大，但觀察近5年十一長假前美東線運價多有回落，長假過後大陸復工運價回升，加上目前塞港持續惡化，洛杉磯港等候船舶數及候港天數持續創高，後續尚需至少1到2個月時間消化候港船隻，疊加東南亞陸續復工帶動海運需求，因此預期連假過後運價亦將回升。

以往農曆年後為貨櫃航運淡季，但目前認為，需求在2022年上半年將維持高檔，原因來自於美洲貨櫃航運主要品項：紡織品/汽車及其零件銷售展望佳，仍處於低庫存狀況，且製造業PMI亦維持高檔擴張。另外，供給受限於疫情反覆、貨櫃堆積、美西工會談判降低港口處理貨櫃能力等因素，明年上半年運價及運量仍比今年第4季有上修空間，帶動整個貨櫃航運業者獲利提升。