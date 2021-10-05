恆大集團財務危機、中國大陸「能耗雙控」政策等利空雜音加劇股市波動，使ABF載板三雄欣興(3037)、景碩(3189)、南電(8046)股價近日受拖累急跌。不過，多家外資出具報告力挺，認為股價已過度反應利空雜音，持續看好ABF載板需求，對營運後市維持正向看待。

ABF載板三雄今（5）日開盤受台股殺跌近250點影響而開低，但隨後在買盤敲進下翻紅走揚，由9月營收持穩高檔的南電反彈6.23％至426.5元領軍，景碩勁揚5.24％至201元，欣興在下探近4月低點後反彈、上漲4.49％至128元。

南電已率先公布9月自結合併營收45.07億元，雖月減4.59％、仍年增達29.1％，改寫同期新高、亦創歷史第三高。合計第三季合併營收141.13億元，季增達13.05％、年增達34.34％，再創歷史新高。累計前三季合併營收374.54億元、年增達36.07％，續創同期新高。

南電表示，9月營收較8月下滑，主要受工作天數較少影響較大，中國大陸「能耗雙控」政策雖導致昆山廠製程停機至9月30日，但實際影響不大。展望後市，由於IC載板持續供不應求，高密度連結板（HDI）旺季需求強勁，續拚營運逐季成長目標不變。

美系外資表示，9月底中國大陸「能耗雙控」實施限電措施，市場憂心恐進一步持續至第四季，ABF載板三雄營運將受影響，致使股價趨勢出現反轉。不過，三雄ABF載板產能絕大多數位於台灣，限電對欣興及南電影響有限，且導致ABF載板供給更為吃緊。

美系外資原先預估，2021～2023年ABF載板供給缺口將分達11％、12％、10％，若中國大陸第四季再祭出限電措施，ABF載板供給缺口恐進一步擴大，反將拉長產業漲價周期，增加未來產品售價（ASP）上漲及毛利率提升空間，營運基本面仍強勁。