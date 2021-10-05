央行出手壓抑熱度，但房市漲聲仍未停止，戴德梁行董事總經理顏炳立坦言房價就是會漲，麵粉(土地、原物料)漲價，價格怎麼不會漲?!這麼多理由給了建商，怎麼可以便宜賣？根本討不到便宜，想要等到房價降，買到低價的房子，恐怕要等到「花兒也謝了！」

顏炳立說，現任總裁楊金龍對房市控管的積極度高，感受市場變化的調整腳步相當快，政策打房是「黑天鵝變小鴨」，並沒有想像中的衝擊。大家都想要房價降，但土地、工料都漲價要怎麼降？北市土地缺少、含金量高，所以就算是公寓的價格都不會掉下來。不過，他也提醒，若是買到規劃錯誤的房子，會像年輕名模穿錯衣服，房市熱潮過去想賣就只能等著斷頭。

房地產就是「價、量、買氣」決定市場，目前房市有四大柱子支撐房價，包括利率(低利)、資金(QE)、供給(多)、需求(剛性+少部分投資避險)，現在台灣有根支柱，但還是需要留意供給過多情形。

戴德梁行分析指出，營建成本增加不僅源於全球疫情仍未獲得控制，營建過程環境衝擊與全球環保潮流衝突，在不久的將來更需透過購買碳權予以平衡，因此未來營建成本已不易再回跌，成本推動之通貨膨脹終將驅動房價之上漲。土地稀缺的精華區，建商莫不卯足全力取得，只因難保今日主幹道旁的地價，幾個月後就是巷內的地價。

透過都市更新、開放空間及容積移轉等方式將容積翻倍是搶標精華土地的不二法門，華固得標的南港土地基準容積率為382％，福音大樓土地基準容積率更只有225%，但皆因具有都市更新條件，且可藉由容積移轉將基準容積翻倍，分別將容積單價降至新台幣70萬元及110萬元，以現階段南港地區新台幣90～100萬、中正區新台幣110～120萬推案價格估計，皆能獲得合理開發利潤，而若營建成本持續上漲，房價則可能會再提高。