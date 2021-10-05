美系外資針對台塑(1301)出具最新研究報告指出，看好PVC進入超級周期，將台塑目標價由130元調升到140元、評等買進。

美系外資表示，看好台塑的評等將須進行重估，主要是因為市場尚未意識到未來3年7.5%以上的高股息收益率可持續，台塑未來的盈利可見性很強，動能主力就是PVC的超級周期，該周期至少會持續到2023年，與大陸市場相比，台塑具有的成本優勢急劇擴大，且全球產能增加有限，預估台塑2021年到2023年每股獲利將增長6%、15%以及10%，相較市場預估的高出35%，並將目標價由130元調升到140元、評等買進。

外資更點出，台塑第四季在大陸祭出能耗雙控的關係下，單季EBIT(稅前息前利潤)將迎來強勁反彈。

美系外資表示，大陸的PVC有80%是採用電石法，在大陸的政策限制下，大陸PVC將有產能遭到淘汰，儘管市場似乎也擔心房地產放緩需求的負面影響，但除非在PVC需求萎縮逾20%的前提下，否則PVC價格應可保持不變。

美系外資表示，儘管美國供應正常化，但當前印度PVC價格已超過上半年峰值，這種供應緊張將推動亞洲PVC價格進一步上漲。