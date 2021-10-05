配合振興5倍券發放，雲林縣推出消費滿500元以上，憑發票兌換10％現金；再憑於雲林縣單筆消費金額500元以上的實體發票或雲端發票到「遊雲林抽百萬名車」活動網站抽特斯拉汽車、Gogoro電動機車等大獎。

雲林縣府表示，為了力挺在地相關產業，振興商家經濟，提升民眾消費意願，2021年10月8日起至2022年4月30日活動期間內，於雲林縣營業登記地點或稅籍登記的商店，或其他類（包含擁有評鑑標章的觀光工廠及本府認定的休閒農場）消費，累計消費滿500元以上，憑發票兌換10％現金回饋。

消費500元至999元可兌換50元、1000元到1499元可兌換100元，以此類推，消費5000原可兌換500元現金。

兌換方式是消費者持2021年10月8日起於雲林縣商店或其他類的消費發票，持個人有效證件到全縣各戶政事務所兌換，兌換時間是星期一至星期五上午9點至下午5點半、星期六上午9點至12點，每人最高可兌換現金500元，兌換的發票由縣府收執轉贈社福團體。

「2021遊雲林抽百萬名車」活動是2021年10月8日起至2021年4月30日活動期間內，在雲林縣單筆消費金額滿500元以上的實體發票或雲端發票，可獲得1次「遊雲林抽百萬名車」抽獎資格，滿1000元可抽2次，依此類推，每人最多10次抽獎機會，於2022年5月18日直播抽出百萬名車特斯拉汽車得主。

文化觀光處長陳璧君表示，為激勵「券留雲林」，每月都有抽獎活動，獎項有電動機車、iPhone、五星級飯店住宿券、雲林良品。

計畫處長李明岳說，若是外縣市遊客周日遊雲林，不方便立即到戶政事務所兌換現金，可打1999登記保障其500元換現金的權利。只要是在活動期間，憑在雲林縣消費的發票，不限使用5倍券，都可以參加現金回饋與抽特斯拉汽車的機會。