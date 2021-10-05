百元理髮店一家接著一家開，主打快速、便宜又方便，深受消費者喜愛，但百元理髮CP值這麼高，店家賺得到錢嗎？對此，有網友在網路上透露百元理髮的獲利手段，更有同行分享過年期間業績真的可達到10萬元。

一名從事髮型設計師的網友在Dcard上發文，指出有朋友問他，最近許多百元理髮店如雨後春筍冒出，到底會不會賺錢，而他也直言「一定賺，做越多賺越多」，假設一個設計師可抽成一半，約50元，平均一個客人剪10分鐘，一小時就可以接6個客人，一天上班8小時，一天收入就可達到2400元，一個月就高達5萬2800元，還能月休8天，但先決條件是每天都要排滿班，一天剪到8小時。

原PO坦言，要想賺這麼多，必須不能生病、手腕不能受傷，不偷懶、且剛好有那麼多客人，就跟做工一樣，以件計價，高收入就得承受時間、壓力、健康的消耗，但許多人只看到人家利潤高，忘了那是要付出代價。

文一PO出後，引起許多同行討論，紛紛留言「過年的時候業績可以達十萬初，但真的累得跟狗一樣，最高紀錄可以一天剪70多顆頭」、「是個新手磨剪刀的好所在」、「美髮人都認為這不是美髮師，是勞工」、「看地區、地段、營運成本，把這些搞好，人流夠大會賺翻」。

也有同行認為，百元理髮實際上沒那麼好賺，「根本不可能有人會排好排滿，不然餐飲正職去當工讀就好，還比較賺」、「大概3萬至4萬初而已」、「8小時都排到滿，那個叫上限，正常有一半就了不起了」、「一定賠，賠了時間、尊嚴跟健康」。