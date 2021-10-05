台灣基進黨立委陳柏惟罷免案進入衝刺，為爭取選民支持，陳柏惟邀集台中市第二選區民進黨議員力挺，成立「反惡霸大聯盟」，呼籲民眾投下反罷免票。刪Q總部對此則駁斥，陳柏惟本身就是最大的惡霸，他此舉根本就是在反自己，呼籲陳不要將「愛台灣」當作可以無限犯錯的免死金牌。

包括民進黨台中市黨部主委李天生，以及民進黨籍台中立委二選區的市議員陳世凱、楊典忠、王立任、張家銨、林德宇，共同站出來表示力挺陳柏惟，今天上午宣布成立「反惡罷大聯盟」，強調要拒絕抹黑、捍衛民主價主，呼籲別讓罷免成惟政治鬥爭的工具。

陳世凱表示，國民黨主席朱立倫當選後的第一件事，就是用全黨打一人，此作法根本是政治利益交換。李天生則說，這是一場不正當的罷免案，不僅民進黨中央黨部聲援、地方黨公職也站出來挺陳柏惟。

刪Q總部發言人Max說，能理解民進黨議員們這樣的動作，但陳柏惟說要反惡霸，卻沒想到最大的惡霸就是他自己；刪Q總部連署通過5萬多人，卻被陳說這5萬多人是假公民，陳自己都可以定義哪些人是真公民、哪些是假公民，只要支持他的就是真公民、不喜歡他的就是假公民，這難道不是惡霸行為。

Max怒批，陳柏惟說大麻要合法，被踢翻後又反口說沒有，根本就是不誠實；且他在立法院用台語質詢遭到攻擊，根本就是把立法院當成秀場，給選民一星級服務、卻給大家六星級表演，無法理解民進黨為何願意用全黨之力去挺這樣一個惡霸。