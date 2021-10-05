國內疫情緩和，教育部也配合修正高級中等以下學校及幼兒園防疫規定，校內用餐不限隔板或1.5公尺規定；戶外教學活動的住宿，以安排2人1室、1人1床或單人房為原則，同班級學生則以不超過4人1室為限。

教育部調整高中以下學校及幼兒園防疫指引，餐飲方面，用餐不限隔板或1.5公尺間具，校園餐廳人數應為室內80人以內，或室內超過80人但容留人數應符合室內空間至少1.5米／人（2.25平方米／人），同時放寬桌菜及自助式取菜方式。

至於集會活動（含校內研習、學生社團表演），根據修正後的指引，人數上限為室內80人，或室內超過80人但容留人數符合室內空間至少1.5米／人（2.25平方米／人）、室外300人；若超額須提報防疫計畫報請地方主管機關核准後實施。

此外，指引說，學校辦理戶外教學及戶外教育等活動，應維持社交距離、佩帶口罩、遵守空間容留人數限制，並留意景點、住宿地點規畫，應採實聯制，確實執行人流管制等；於山林（含森林遊樂區）、海濱活動，無須戴口罩，惟應隨身攜戴口罩，並英與他人保持社交距離。

指引指出，戶外教學活動倘為旅行業承攬，應依交通部觀光局「旅行業辦理團體旅遊管理措施Q＆A」之住宿規定，以安排安排2人1室、1人1床或單人房為原則，同班級學生則以不超過4人1室為限；至於餐飲，內用不限隔板或1.5公尺間距，並放寬桌菜、自助式餐廳取菜方式。