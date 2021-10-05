北榮去年完成國內首例幼童雙腎捐贈移植，成功讓2名女童擺脫洗腎人生，該項手術還創下捐贈者體重最輕的紀錄。北榮外科部兒童外科主任蔡昕霖表示，此項手術難度相當高，因幼童器官發育未全，加上血管細小，一旦錯過移植黃金期相當容易引發血栓，機率約大於50％，所幸這次在20人團隊的協助下，仍然完成創舉。

蔡昕霖指出，2005年至今，國內年齡小於6歲的大愛捐贈者僅15位，共捐出30顆腎臟，但卻僅有4位小於12歲的病童接受移植，共用掉4顆腎臟，其餘幾乎都是移植給成人患者，足見2名小妹妹完成手術的不易之處。

由於腎功能不佳，2名小妹妹長年需接受透析治療，連帶影響到發育，因此接受腎臟移植手術成為唯一解，但蔡昕霖說，2人等待移植的過程漫長，途中雖然有人願意捐贈，但大多是年紀超過60歲的捐贈者，這對年僅不到10歲的兩名患者而言，幫助恐怕不大。

一般兒科主任張瑞文表示，由於2名小妹妹都還在發育年齡，因此最好是接受仍在發育的腎臟，這樣才能夠一起長大，用的長久，而且成年人的腎臟較大，不容易植入幼童腹腔內，因此除血型、組織配對需要吻合外，捐贈者的器官大小也是極為重要。

蔡昕霖表示，接受移植前，兩人都先接受保護腎臟的預防排斥作業，其中許小妹妹接受免疫抑制劑的類固醇，以降低T細胞活性；李小妹妹則因出生後經常性的輸血，誘發免疫系統產生極高抗體，因此除免疫抑制劑類固醇外，還接受人類免疫球蛋白、Rituximab，為的是要降低B細胞活性。

蔡昕霖說，2人完成手術後身高都補漲了不少，許小妹1年長高8.5公分，李小妹則長高7.5公分，雖然2人終生都得服用抗排斥藥物，但以過去經驗來看，新移植的腎臟能使用超過4、50年，只要定期回診追蹤，將來不但無須洗腎，也能恢復接近一般人的生活。