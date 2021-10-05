慶祝「中油Pay」行動支付APP註冊人數破百萬，並響應政府振興經濟，中油推出「中油Pay慶百萬、挺振興抽油金」抽獎活動；準備兩百萬元的加油金舉辦抽獎活動，獎項包括頭獎5萬元、貳獎2萬元、參獎1萬元及普獎5千元等，歡迎大家一起「挺振興」，來消費抽加油金。

中油表示，為回饋消費者並響應政府振興方案，10月8日起至12月31日止到中油體系加油站消費，持紙本振興券或使用「中油Pay」支付，並出示「中油Pay」行動會員卡掃描卡號，單筆消費金額50元(含)以上，即享加油金抽獎機會。

中油指出， 活動期間，凡前往中油加油站使用紙本振興券消費並出示「中油Pay」行動會員卡供掃描，或直接使用「中油Pay」支付，都享有加油金抽獎機會。活動結束後，預訂於111年1月6日舉辦公開抽獎，中獎訊息於次(7)日透過「中油Pay」通知，中獎人於1月17日前完成相關領獎申請作業後，即可將加油金帶回家。

此外，使用紙本振興券購買中油指定之自有商品及民生用品，如車用機油、清淨劑及洗可麗洗衣精等商品，也享有豐富優惠，活動相關資訊將陸續於台灣中油全球資訊網（https://www.cpc.com.tw/）公告，消費者也可透過24小時免付費客服專線1912洽詢。

中油提醒消費者在振興經濟、邁向逐漸解封新生活的同時，仍請配合政府各項防疫措施，落實勤洗手、保持社交距離，並注意呼吸道衛生與咳嗽禮節等良好個人衛生習慣，到中油加油時也請遵守相關防疫措施，並多加使用「中油Pay」行動支付，既可減少接觸，還能享有各項支付優惠，方便又快速、利人又利己。