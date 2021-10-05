摩根士丹利證券指出，致茂（2360）依靠電動車、5G、高效能運算（HPC）商機匯聚，提供電源測試與半導體等業務龐大驅動力，研判2020～2023年營業利益年複合成長率達23％，給予「優於大盤」投資評等，並將推測合理股價升至220元。

致茂作為電源與半導體測試設備主要供應商，不僅受惠電動車普及率提高，在半導體元件日益複雜的環境中，也能順應系統級測試不斷增加的趨勢，因此，摩根士丹利研判，2020～2023年期間，致茂營收年複合成長率為14％，營業利益年複合成長率則達23％。

2020～2025年期間，電動車銷量年複合成長率將達三成，大摩看好，致茂在電源測試領域耕耘超過30年，將能完全發揮競爭優勢。

在半導體測試領域中，致茂主要專注於利基市場，如：傳統IC、系統級測試與photonics。系統級測試可以在日趨複雜的半導體晶片、封裝、系統結構中，補足傳統測試的不足並確保品質，因此，5G、HPC相關晶片，以及高可靠與耐用性晶片，正逐步擴大採用系統級測試。