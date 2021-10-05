大立光（3008）才剛在9月下旬掉了股后寶座，但跌勢並未因失后冠而止住，在外資頻頻看衰大立光毛利率明年恐跌破六成下，大立光股價觸底的陣痛期拉長，即使5日盤後將公布9月營收及7日將召開法說會，依然無法為投資人帶來信心，破底危機未解，盤中一度來到2050元低點，跌幅近4％，2000元整數關卡是否有守，端視大立光9月營收的造化。

大立光9月營收公布在即，7日還將接棒召開法說會行情，雖然市場看好大立光在蘋果光照耀下，9月營收仍會呈現月增，但因外資放槍，認為iPhone 13拉貨，將帶動大立光第三季營收顯著提升，但因鏡頭升級有限，恐不利於毛利率表現，最保守的瑞銀甚至推估大立光毛利率會跌破六成，僅餘58％，至於預期較樂觀的里昂證券則估64.9％，雖會來到全年的高點，但仍不敵去年同期的65.58％。

在利空當頭下，儘管大立光9月營收可望回溫，但仍擋不住賣壓，大立光以2120元下跌15元開出後，一路走低，盤中一度下殺到2050元，惟二千元整數關卡仍算有守。