過完中秋連假，緊接著迎來雙十連假，全家於10月6日起推出一系列道地日本味，包含北海道馬鈴薯製成的「馬鈴薯可樂餅」、大阪名店「千房」推出的「海鮮大阪燒」、媽媽煮藝「照燒雞腿肉串」，及可作為點心的「日式歐姆蛋」，簡單加熱就可享用，讓民眾透過美食一解思日之情。

全家「濃靜岡抹茶拿鐵」55元。（全家提供）

另外，隨著時序入秋，茶飲咖啡紛推出溫暖系飲品，私品茶的「濃靜岡抹茶拿鐵」，還有Let’s Café「醇黑厚摩卡」，可提前享有秋冬專屬的濃郁滋味。

全家媽媽煮藝系列推出「照燒雞腿肉串」。（全家提供）

即將邁入秋季，全家私品茶推出「濃靜岡抹茶拿鐵」，嚴選100%靜岡產茶葉，此次甜度特別調整較過去減少10%，更能突顯茶香，售價55元，10月19日前會員嘗鮮價49元。另Let’s Café巧克力系列全面升級，推出「醇黑厚可可飲」50元、「醇黑厚摩卡」65元，10月10日前限時會員嘗鮮價39元。

另全家10月6日起推出多款日式美味，包括北海道產「馬鈴薯可樂餅」、大阪名店「千房」推出的海鮮大阪燒，由日本原裝進口來台，在家僅需以微波爐加熱食用；媽媽煮藝系列新推出「照燒雞腿肉串」，適合當消夜享用。