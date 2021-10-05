現代人生活忙碌，有時候很難拓展朋友圈，於是就會透過交友網站認識新朋友。澳洲一名41歲男子5年前在網路上刊登徵友廣告，然而直到現在都還是單身，始終找不到理想的伴侶，有不少網友看到他的徵友條件以後，瞬間就理解為何他花了5年都沒有成功找到另一半的原因。

根據《紐約郵報》報導，41歲男子皮奇尼克（Daniel Piechnick）居住在澳洲阿得雷德（Adelaide），他年輕的時候一心都專注在工作上，最後成功創業，他還贏得2014年澳洲拼字冠軍，此外也是該地區的門薩（Mensa）主席，「我真的沒有時間尋找伴侶」，儘管在那段日子裡，他有和一些女性相處過，但始終都沒有遇到合適的對象，也從未和任何異性發生過關係。

2016年皮奇尼克在網路上刊登交友廣告，表示自己想要找事業心強、聰明、見多識廣，並且能和他在「知識層面」有交流的女性，年齡不拘，此外他還強調，希望對方可以和他一樣「沒有性經驗」。然而5年過去，皮奇尼克仍未找到理想伴侶，他驚訝地說：「我意識到沒有人可以做到這件事，要尋找一個沒有情感經驗或是性經驗的人，真的太難了」。

皮奇尼克的交友廣告在最近引起網友熱議，至今已經有多達50頁的留言，有許多人表示，一開始看到還以為是詐騙廣告，還有人對於他的徵友條件嗤之以鼻，「所以你基本上就是在找一個處女，現在的男人真的是…」。

但大部分的人都給予皮奇尼克祝福，「你看起來是個很真誠的人，祝你好運」、「現在很難找到像你這樣受過良好教育的好男人了，如果你年輕一點我會選你，因為你是我的理想型，希望你能很快找到那個『她』」、「祝你好運！希望完美又聰明的拼字遊戲女王可以快點出現」。