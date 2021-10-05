新北市長侯友宜今（5日）上午出席壹山、連城、金大心等3家公共托老中心聯合開幕活動。（新北市新聞局提供）

新北市長侯友宜今（5日）上午出席壹山、連城、金大心等3家公共托老中心聯合開幕活動。（新北市新聞局提供）

新北市長侯友宜今（5日）上午出席壹山、連城、金大心等3家公共托老中心聯合開幕活動，全市達到58家公共托老中心。侯友宜表示，目前尚有2家籌備中，期望在今年提早完成設置60家的目標，成就安居樂業、在地老化的理想，也讓新北市成為一座長者幸福城市。

侯友宜指出，台灣人口老化快速，新北市老年人口尤為全台之冠，平均每月增加近3000人。據衛福部統計，國人平均餘命80.8歲，然健康平均餘命72.3歲。有長達8年處於失能或失智狀態，通常由家人肩負照顧責任。不僅個人沒有生活品質、尊嚴，對家庭及國家財政極大壓力。正因為情勢嚴峻，更須要嚴肅面對，讓老人家在自己最熟悉的社區養老。

侯友宜說，社團法人台灣大米一山健康促進協會、湖水綠簡單生活有限公司及創辦人吳秉珊小姐於中和及樹林設立公共托老中心，分別以法人、公司及個人等不同性質成立，顯見新北在辦理公私協力邀集民間參與成效卓著，投入長照產業的單位也越來越多元，服務單位除提供日間照顧服務外，還結合C級巷弄長照站，辦理文康活動、健康促進活動、長照諮詢及轉介等服務，讓中心成為社區長者的第二個家。

衛生局表示，壹山公共托老中心，除提供日間照顧服務外，海馬迴XR失智輔療體驗空間，為中心長者提供個別化整合影音服務方案，透過虛擬影像與實際現場結合的先進科技應用，提供失智長者獨立的失智輔療體驗空間。

壹山日照亦提供午休芳香足部照護以及媒合康寧大學、海洋科技大學等2所學校，進行產學合作，讓學生與長者一同手作DIY課程，讓年輕生力軍一同投入長照領域。

中和連城日照空間挑高且明亮，結合運動訓練及復能課程，連結長者喜愛的KTV等康樂活動，為照顧者注入滿滿的活力與能量，並鼓舞追求更好的生活品質。金大心日照由年輕藥師領軍，透過敏銳體察與熱情服務，高凝聚力團隊深深影響服務長者，帶動新事物的體驗學習。

衛生局長陳潤秋說明，期望在2022年完成60家公共托老中心。衛生局積極尋覓場地及合作對象，依據新北市各地區人口需要持續佈建公共托老中心，並運用公私協力合作模式，以期在2026年超高齡社會來臨時，強化建立更完善的社區照顧模式，讓長者能夠在地安老，完成市長交付的任務，用心守護新北市每位長者。