新冠肺炎持續威脅全球人民健康並造成經濟重大損失，索馬利蘭亦面臨新一波疫情挑戰。為協助索國提升抗疫能量，台灣駐索馬利蘭共和國代表處捐贈索國衛生部國產製氧機，在艱難時候，與朋友攜手面對挑戰，早日共度難關。

駐索馬利蘭代表羅震華表示，「疫病無國界」，直到所有人安全之前，沒有人是安全的。台灣自疫情爆發以來，持續加強並深化與索馬利蘭的抗疫及醫衛合作，並透過援贈索國所需的防疫及抗疫物資，協助索國政府維護人民健康，體現兩國人民友好情誼。

羅政華強調，台灣身為國際社會一份子，我國盼對國際社會做出更大貢獻，相關國際活動的參與意願獲得「七大工業國集團」（G7）、友邦及日本、瑞典、加拿大、比利時及美國等理念相近國家政府領導人或高階官員公開表達堅定支持。「台灣可以幫忙，台灣正在幫忙」不僅僅是口號，更展現台灣人民貢獻及回饋國際社會的責任與熱情。

索國衛生部新任部長阿里(Hassan Mohamed Ali)感謝台灣政府持續協助索國提升醫療量能以對抗疫情，索國政府及相關醫衛人員對台灣製醫療產品品質讚譽有加，政府將善用相關資源，防止疫情蔓延擴散。

外交部亞非司副司長李雅萍則表示，羅震華9月26日受邀出席索馬利蘭總統府舉辦的台灣獎學金受獎生歡送會，共有37名索國青年學子，分別獲得外交部獎學金、國合會和我國大專院校等單位提供的獎學金，將來台就學。