智慧系統連接解決方案的先驅Astera Labs宣布C輪融資募得由Fidelity Management and Research帶領超額認購的5000萬美元。Fidelity與Atreides Management和Valor Equity Partners共同參與本輪融資，現有投資人Avigdor Willenz Group、GlobalLink1 Capital、Intel Capital、Sutter Hill Ventures、以及台積電旗下VentureTech Alliance也都持續參與。

在本輪融資之前，Astera Labs三年僅籌集3500萬美元，這充分證明了該公司團隊的創新與靈活性、高效的營運方式和堅持以客戶為本的理念。

Astera Labs執行長Jitendra Mohan表示，我們很榮幸能攜手Fidelity、Atreides和Valor，全力鞏固我們在智慧雲端連接解決方案的領先地位，帶領Astera Labs進入公司下一階段的成長。透過本次募資以及加強與我們製造夥伴的合作，我們將能迅速擴展全球營運規模，以滿足大量的客戶需求，同時我們也推出多個新產品線，以解決產業最緊迫的連接挑戰。

在本次第三輪融資前，Astera Labs成功推出適用於Compute Express Link (CXL) 2.0和PCI Express (PCIe) 5.0的Aries Smart Retimer產品組合，促成雲端工作負載優化平台。公司計畫繼續維持此氣勢，拓寬發展重點，透過專用ASIC與模組解決方案突破資料中心連接的瓶頸，以解決對人工智慧和機器學習等主流資料密集型應用至關重要的複雜系統拓撲。

Astera Labs業務長Sanjay Gajendra表示，CXL開創了資料中心系統架構的新時代，這對於實現雲端AI的願景非常重要。我們在五大CPU/GPU/AI處理器平台上，憑藉最佳設計在全球業界領先群倫，也因此贏得大多數雲端客戶。這使我們能夠進一步發揮CXL的新功能，以做到快取一致性和記憶體互連。

Astera Labs、Annapurna Labs、Habana Labs及其他多個實驗室的創始投資人Avigdor Willenz表示，在開發多元創新產品組合方面，Astera Labs投入相當多努力，致力因應客戶對於異質運算與可組合的分解基礎設施的關鍵需求。我們很高興看到Astera Labs亮眼的執行力以及快速的價值創造，這對於未來開?了更多的可能性，包括上市IPO來說也非常重要。

Sutter Hills Ventures執行董事暨Astera Labs董事會成員Stefan Dyckerhoff表示，我們樂觀看待Astera Labs的成長和擴張，也深信公司具有長期發展潛力。

為支援快速成長的產品組合和營運，Astera Labs正於北美和亞洲地區積極招募新血。