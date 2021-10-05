左圖為潘柏希，右圖為演員紅毛。民視提供

潘柏希被觀眾挨轟渣男。民視提供

潘柏希跟賴慧如在民視八點檔《黃金歲月》中，分別飾演醫院學學生李天寶跟秀場女歌手阿嬌，兩人原先轟轟烈烈的戀愛，隨著天寶考上醫學院，為了學校的實習利益而愛上同學尤香琪，正當寶嬌CP的愛戀逐漸瓦解，阿嬌為了拯救天寶而受傷，造成一隻耳朵聽不見。

昨晚收視衝上5.18，近180萬人收看，坐穩全國收視第一。賴慧如表示，拍攝被物品砸頭的時候，當下很緊張，很怕從天而降的道具砸到人，導演知道她擔心，幫她試位置、讓她安心拍完重頭戲。

劇中賴慧如有一耳失聰，因此情緒崩潰，她說自己歌手出身，當下聽到醫生宣告病情時，真的難過到想放聲大哭，甚至工作結束還止不住淚水，「我無法想像熱愛唱歌的人突然一耳聽不見，太難過了」。

潘柏希看劇本就覺得跟阿嬌愛得好辛苦，因角色被環境所逼，導致他變心，但角色的大轉變也讓他吃不少苦頭。他最近收到許多私訊，有很多非針對角色的謾罵，讓他不舒服，像是「你就是天生渣男才會演這個角色」，連他上街買東西也有阿姨指著他鼻子罵「拜託，你不要這麼花心」，種種惡評讓他很難消化，但也只能不斷催眠自己，只有這樣才能被更多人看見。