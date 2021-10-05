韓國防疫當局今天宣布對已接種疫苗者認證範圍修正案，在海外接種完畢COVID-19疫苗、且取得免除隔離資格者可在入境後申請認證，享有境內接種者的社交距離優惠，後續擬將逐步放寬適用範圍。

韓國聯合新聞通訊社報導，中央防疫對策本部今天公布上述修正案，無論國籍，在海外完全接種且持有免除隔離許可者，以及駐韓美軍、駐韓外交使團與其隨行家屬，可依相關規定申請接種認證書，享有韓國境內針對完全接種者提供的社交距離規範優惠措施。

符合資格者可持接種證明及免除隔離許可至衛生所登錄接種履歷、取得書面接種證明；有韓國手機門號者，可利用COOV app取得電子版證明。駐韓美軍將另依政府協議核發。

不過，申請者於海外接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗必須為世界衛生組織（WHO）認證的疫苗，包括輝瑞/BNT（Pfizer/BioNTech）、莫德納（Moderna）、阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）、嬌生（J&J）、國藥（Sinopharm）與北京科興（Sinovac）疫苗。

中央防疫對策本部表示，近日將針對無免除隔離的韓國籍海外接種者，研議接種認證方案，外國籍部分將視後續「與病毒共存」（with COVID-19）方案訂定細部措施。

韓國至今累計32萬1352例確診，中秋連假後激增的單日確診數上週末首次下降至1500多例；全國人口的77.4%至少已接種一劑疫苗，完全接種率達53%。當局預計在10月底至11月初開始逐步放寬防疫規定，回歸疫情前日常。（編輯：郭中翰）1101005