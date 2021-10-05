南投縣信義鄉在地理環境、農業發展有先天優勢，但卻面臨現況的挑戰與侷限，因此國民黨南投區立委馬文君主張，應讓年輕的新血活力回歸南投，發展「次世代農業」，同時將原民文化與天然環境觸發更多部落體驗，讓各地民眾都能感受南投魅力。

信義鄉位於玉山山腳下，蘊含豐富的布農族和鄒族文化，是台灣梅花的故鄉，而全鄉瀑布流水、峻嶺秀林、鬼斧神工，終年氣候溫和涼爽，栽種高冷蔬菜、花果及高山茶，更是富饒之鄉，但發展卻面臨各種挑戰與局限。

國民黨南投區立委馬文君。（圖／摘自馬文君臉書）

為強化信義鄉產業特色，馬文君主張，透過既有的資源導入「青年創意、青年創新、青年創業」，並扶植傳統農業轉型，發展有機農業、農特產品加工、農莊觀光等，同時鼓勵在地青年返鄉，運用縣府資源結合技術服務，創造新興農業、青農新商機，為信義鄉注入全新的動能。

而原民文化也是信義鄉的特色文化，馬文君希望透過原民傳統、天然環境與創新激盪，發展出結合生命與土地的旅遊方式，吸引觀光客進行部落體驗，並運用縣府的行銷管道和展覽平台，新添原民故事性創意元素，透過全新視角打造信義鄉原民的飲食、人文與生活，讓其他地區的民眾也能愛上原鄉部落體驗。

馬文君更提出「大格局、大整合、大行銷」的做法，期盼能喚醒青年返鄉，為信義鄉注入全新的動能，也要用「新思維、新創意、新通路」，帶動信義鄉全新原鄉體驗觀光潮流。