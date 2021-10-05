曾短暫入政壇、擁有高人氣的前主播何庭歡目前正在美國唸書，今特別在臉書分享，她今年中秋節雖然無法和在台灣的親人團聚，卻在美國有一大群來自世界各國的「新家人」陪伴身旁，對於有人問她為何要出國讀書，何庭歡直言，她在美國遇到的朋友就是答案。

何庭歡今（5日）指出，有不少人問她，為什麼年紀一大把了，還想出國唸書？她覺得，自己在美國念書所遇到的這群朋友就是答案！她說，短短不到兩個月時間，認識了從哈薩克來的帥氣足球小將、德國來的金髪御姐、杜拜養獵鷹的警察、日本靦腆卻聰明的東大高材生、韓國一群或許沒有比孔劉帥，卻比馬東石更可靠值得信賴的歐巴與阿吉西，印尼的可愛陽光男孩，當然還有大陸與香港認真又熱情的兄弟姐妹們。

何庭歡笑言，大家交換著不同想法，了解彼此的不同，感受異國的思想，浸淫文化交流中，每一天的每一句談天說地，都讓自己的眼界又更開闊一步！

對於今年的中秋節，何庭歡直言，每逢佳節倍思親，偶爾還是會想念家鄉的月亮，以及吃一口就等於好幾碗白飯的月餅。她表示自己對異國朋友述說中秋節傳說，看著同學們聽得津津有味的神情，讓她也以身為中華民族感到驕傲。何稱，「中華文化真的很美，我們要讓更多人看見！就先透過中秋節，講故事、吃月餅，開始吧」！