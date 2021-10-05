公督盟今公布第10屆第三會期優秀立委及待觀察立委名，公督盟理事長曾建元表示，最優秀立委評鑑，最大在野黨國民黨只有4人，和人數懸殊很多的在野黨比起來，國民黨優秀立委人數非常少。

公督盟公布110位立委評鑑，民進黨有18位優秀立委，國民黨4位，民眾黨3位，時代力量3位，無黨籍1位，無待觀察立委。

此外，優秀立委（黨團幹部）這次從缺；公督盟認為，預算審議進度不但空轉，規模5兆的國營事業預算至今仍未三讀，立法院正副院長及各黨團幹部絕對責無旁貸。

曾建元說，遺憾地是，現在民進黨全面執政，加上疫情期間，許多特別預算及紓困地案，都希望在野黨強而有力、高品質的監督，但是最大在野黨只有4位立委，其他人數懸殊的在野黨比起來，國民黨顯得非常少。

他認為，這代表最大在野黨還是有很多問政進步的空間，上一屆國民黨主席也是立委，在國會表現應該要更好才對，希望未來會期，在野黨對於政府監督能加強。

這次評鑑優秀立委名單：民進黨包括王美惠、張宏陸、趙天麟、劉建國、蔡適應、陳亭妃、賴瑞隆、沈發惠、林楚茵、張廖萬堅、黃國書、李昆澤、江永昌、黃世傑、羅致政、吳玉琴、莊競程、蘇巧慧。

國民黨立委：楊瓊瓔、謝衣鳳、洪孟楷、蔣萬安；時代力量：邱顯智、王婉諭、陳椒華；民眾黨：張其祿、邱臣遠、賴香伶；無黨籍：林昶佐。