鼓鼓將出席臺南將軍吼音樂節（三立電視提供）

朱俐靜將出席臺南將軍吼音樂節（三立電視提供）

南臺灣大型演唱會開唱！2021臺南將軍吼音樂節將於10月23日在將軍漁港引爆開唱！活動為期兩天，首日主題為「搖滾派對漁港狂歡夜」，將由本土天團玖壹壹坐鎮、鼓鼓呂思緯、麋先生、朱俐靜、陳勢安、夯劇《俗女養成記》火紅的于子育、李友廷輪番演出，帶給樂迷們一個熱鬧痛快的週六夜晚。

許久未在公開活動上與大家同樂，玖壹壹對於將軍吼音樂節相當興奮，他們表示，「距離上次來到將軍吼已經過了4年，當然是期待啊！我們一直以來都很喜歡在海邊演出，邊吹著海風、大家也會越熱情」，更稱讚臺南是美食大都，牛肉湯、蝦仁飯、春捲、豆花、肉圓、還有很久沒去的夜市，都是很值得吃一遍。

玖壹壹打趣說：「台南民眾真的超熱情！出去玩不用導航，吃個飯的時間老闆就幫你把旅遊路線都規劃好了！」他們也準備了全新編曲的演出，想給大家不同的感覺。

至於工作計畫，玖壹壹上月慶祝成軍12年推出新單曲〈癡人說夢〉，10月也將上映《極島冒險》第二季，特別創作了新的主題曲，10／22播出的時候大家就能搶先聽到新歌了、11月也還會有新歌繼續轟炸大家，就請各位期待一下吧！洋蔥近來瘋騎單車，是否想挑戰臺南路線？他好期待：「我記得台南有一條咖啡公路，如果有機會的話，想先挑戰這個，或是大家有推薦的，可以到粉專留言給我。」

鼓鼓興奮說，「很久沒有大型演出，歌單部分當然新歌〈簽收我的心〉一定要唱，經典的唱跳曲目也一定有，那麼久沒跟大家見面，希望大家可以一起大合唱」；私下就很常去台南的他，因為喜歡衝浪，希望有機會可以去漁光島那邊衝一波。至於工作，鼓鼓透露開始準備新專輯，希望明年可以發行，原本8月高雄演唱會確定延期到明年。