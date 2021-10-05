澳洲央行周二宣布維持其基準現金利率（cash rate）不變，仍為歷史低點0.1%，此為該央行利率連續第10次會議按兵不動。此外，每周購債40億澳元至明年2月的政策，亦維持不變。

由於該央行此前已一再重申直到2024年，其超寬鬆貨幣政策將維持不變，此決議符合市場普遍預期。

上個月雖然國內尚未取消防疫封鎖令，但由於看好持續擴大疫苖接種率有助於經濟解封和反彈，澳洲央行在決策會議後宣布開始縮減購債規模。

該央行自9月起將購買政府公債規模將從每周50億澳元縮減至40億澳元，但為了繼續為疫情下的經濟提供支持，該央行亦將其量化寬鬆（QE）購債計畫至少延長至明年2月中旬，被市場解讀為「鴿派縮表」。當時澳洲央行亦重申不太可能在2024年以前調升利率。

根據澳洲聯邦政府的規畫，該國將在70%成年人接種疫苗後放寬防疫限制，並在成人接種率達到8成時全面解封。

稍早前澳洲公布，因液化天然氣（LNG）與煤炭出口強勁，抵銷了鐵礦砂價格下跌的影響，8月澳洲貿易順差意外擴大，並創下歷史新高。

澳洲統計局公布，8月貿易順差為151億澳元（約110億美元），高於7月的順差127億澳元，且遠優於分析師預估的貿易順差將縮水至103億澳元。

受惠於液化天然氣、硬焦煤（Hard coking coal）、燃料煤（thermal coal）強勁的需求，澳洲8月出口大增4.1%，達到485億澳元。值得關注的是，澳洲8月對中國的商品出口額較去年同期暴增55%，凸顯出中國高漲的能源需求。