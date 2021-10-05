封測族群近日受台股重挫拖累股價表現疲弱，多檔個股急跌逾2成、下探波段低點。不過，封測族群營運基本面仍強健，在接單暢旺、漲價及擴產效益顯現下，下半年旺季營運動能持續看俏，隨著9月營收將陸續公布，有助近期超跌股價率先反彈。

封測族群今（5）日受台股殺跌近250點影響普遍開低，隨後在逢低買盤敲進下普遍翻紅反彈。其中，台積電轉投資的精材(3374)下探近5月低點後反彈翻紅、勁揚4.2％至124元，1個月來急跌近28％的華泰(2329)開低下跌3.89％，隨後翻紅強彈3.67％至24元，

1個月來急跌20％的台星科(3265)開低後上漲3.67％至29.65元。股價9月初觸及61.4元新高後急跌達27％的南茂(8150)，下探4個月低點後反彈走揚3.34％至46.4元。捷敏-KY(6525)1個月來急跌近29％，下探近4月低點後反彈上漲3.18％至90.8元。

矽格(6257)股價1個月來修正達2成，今早開低挫跌2.35％後翻紅上漲2.53％至56.8元。鴻海旗下訊芯-KY(6451)下探逾1年半低點後反彈上漲3.02％至85.3元，創見轉投資的典範(3372)開低挫跌4.94％、下探3個月低點，隨後翻紅上漲2.59％至21.8元。

測試大廠京元電子(2449)開低下探37.55元的8個月低點，截至午盤仍下跌逾1％。封測龍頭日月光投控(3711)開低後一度挫跌4.25％至99.1元，1個月來跌幅逼近3成，截至午盤跌幅仍逾3％，陷入百元關卡保衛戰，表現仍明顯偏弱。