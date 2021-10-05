中興電工看好電動車充電站未來發展前景，今年農曆年前取得國道高速公路湖口、清水與東山等服務區10個電動車直流充電站標案，預計年底完成建置。今（5）日下午舉行iCharging台北小巨蛋快充站啟用發表會，宣告中興電將以新品牌「iCharging」進軍國內電動車充電服務市場。

中興電指出，中興電嘟嘟房停車事業群2014年啟動iParking智慧停車服務，提供智慧停車、多元支付及信用卡優惠自動折抵等多元營運服務，累積高黏著度會員超過42萬人。依據電動車停車行為分析，充電服務據點選擇市中心熱點停車場為主，提供會員在市區停車就可以快速充電。

中興電指出，中興電停車事業群充電事業處營運長兼庫網金融科技iParking俥酷董事長江馥年，5日下午主持iCharging電動車充電服務台北小巨蛋快充站啟用發表會，永固便利停車董事長陳雨鑫等人也受邀出席。iCharging電動車充電服務正式啟用後，iParking酷網會員可取得充電服務，實現一站式「停車即充電」新體驗。迄今逾九成以上會員高度使用信用卡優惠折抵停車費，現在導入iCharging電動車充電情境融入既有行程，不須額外負擔停車費。

中興電指出，中興電再高速公路湖口南北、清水與東山四個服務區建置10個電動車充電站，預計今年底上線。為提供會員更便利的服務，中興電規劃未來每月建置3～5個站直流快充站，持續擴增服務據點與充電網路涵蓋面。

中興電表示，中興電為提升停車即充電服務能量，中興電工已與數家大型停車業者策略聯盟，共同打造台灣電動車停車環境。