合勤控集團旗下的兆勤科技今日宣佈其星雲(Nebula)智慧雲網路平台正式支援ATP智能防火牆，並推出多項因應遠距/混合辦公模式需求的新增防護管理功能，確保提供與辦公室相同的安全防護，協助中小企業和託管服務(MSP)業者擁有更全面的網路防禦力。 通常網路管理需要追蹤多個系統和分點，在管理上較複雜且耗時，且面對日益增加的混合工作需求，要管理分散各地的網路設備及用戶，更為IT人員和維運代管業者帶來不少的壓力。除此之外，遠端連線及分散式的網路管理，讓駭客更有機會透過漏洞發動攻擊。根據美國SBA最新調查報告顯示，即使有88% 的小型企業主認為其企業容易受到網路攻擊，仍有許多中小企業無法負擔企業級的IT解決方案，或投資在網路安全上的資源很有限。

為了協助IT資源有限的中小企業，Zyxel針對ATP智能防火牆推出韌體更新，並將此進階網路防禦功能，一併納入Nebula智慧雲網路平台家族系列中，讓中小企業能輕鬆透過沙箱技術和主動式黑名單防護功能(Reputation Filter)，確保總部和分公司的網路安全。新加入Nebula的ATP智能防火牆，具備巨量雲端資料庫與全球同步智能分析技術，能即時保護網路和數據免受零時差攻擊(Zero-day attacks)等進階網路威脅。藉由ATP智能防火牆的加入，Zyxel能為各產業及不同規模的企業，提供符合需求的對應產品，ATP防火牆適合部署於總部或大型辦公室，而分公司或小型辦公室內則可部署USG FLEX防火牆，所有產品均可在單一雲端平台上輕鬆控管，協助打造更全面強大的資安防護。異地辦公就像在公司裡一樣安全為了協助網管人員更有效地支援安全的遠端工作，Nebula解決方案亦新增SecuExtender VPN Client遠端軟體管理功能，可直接安裝於終端裝置（包括桌機或筆電）上，並提供在家或異地辦公人士雙重身份驗證和安全通道，使網管人員可以更輕鬆地透過NCC雲網路控制中心集中控管所有端點的安全性，確保在任何地方的設備都能擁有相同的安全策略，端點設備防護更加延伸。 兆勤科技總經理楊國榮表示，藉由這波解決方案更新，兆勤的星雲Nebula智慧雲網路平台支援超過60項網路產品，包含無線基地台、交換器及防火牆等，皆能透過單一雲端平台整合控管，滿足現今各種快速變化的工作模式與資安挑戰。過去18 個月裡，人們明顯感受到疫情帶來的轉變，兆勤的使命是提供中小企業和託管服務業者更簡單、強大和安全的網路，協助他們克服日新月異的資安及網管挑戰。

Zyxel Nebula為中小企業提供最全面的雲端網路管理解決方案，且未來將會有更多的新產品加入雲端管理。除了ATP智能防火牆，現在USG20-VPN 防火牆只要透過韌體更新，就可上雲控管。而最近新推出的WiFi 6無線網路基地台NWA50AX和 NWA55AXE，則已內建Nebula雲端管理服務功能。