最受歡迎的農場手遊《LINE 熊大農場》與眾星雲集的「三麗鷗明星家族」再次展開合作！包括「Hello Kitty」、「大耳狗喜拿」、「布丁狗」、「雙星仙子」、「帕恰狗」和「酷洛米」等大眾熟悉的三麗鷗明星家族角色將穿著可愛的貓咪裝來到熊大農場歡慶萬聖節。合作期間遊戲內也同時推出了期間限定角色小夥伴與各式各樣的原創裝飾，大家快來熊大農場一起開心地玩耍吧！

【合作期間】10月5日(二) 10 : 00～10月26日(二) 09 : 59

▲「三麗鷗明星家族」萬聖節階段獎勵扭蛋登場

【活動期間】10月5日(二) 10 : 00～10月26日(二) 09 : 59

活動期間內，依照扭蛋的次數還可以再獲得額外獎勵：包括超人氣角色「萬聖節派對Hello Kitty」小夥伴與「美樂蒂萬聖節DJ區」和「布丁狗萬聖節跳跳床」等可愛的農場裝飾，扭蛋中部分角色則享有10月份列車排名賽的紅利，而「萬聖節派對大耳狗喜拿」小夥伴還會生產出特定的裝飾。大家快來把這些可愛的合作道具帶回自己的農場呦！

「三麗鷗明星家族」萬聖節階段獎勵扭蛋登場，依扭蛋次數還可獲得額外獎勵。

▲「三麗鷗明星家族」萬聖節特別組合包

【活動期間】10月5日(二)10:00～10月26日(二)09:59

喜歡「三麗鷗明星家族」的農友們注意了！這次合作活動推出了包含「萬聖節派對布丁狗」小夥伴角色與「Hello Kitty舞廳」裝飾的特別組合包，組合包內還包括一張「合作限定精選扭蛋券」，在活動期間使用此扭蛋券時，角色出現的機率與「三麗鷗明星家族」萬聖節階段獎勵扭蛋相同，每人限購1組，千萬別錯過！

「三麗鷗明星家族」萬聖節特別組合包

▲一起來挑戰！「三麗鷗明星家族」列車排名賽開跑！

【活動期間】10月5日(二)10:00～10月13日(三)09:59

《LINE 熊大農場》將在限定期間內舉辦「三麗鷗明星家族」列車排名賽的全球活動！玩家們透過完成指定貨物的列車運送任務，累積積分來爭取名次，將有機會獲得合作限定小夥伴，大家一定要踴躍參加喔！

「三麗鷗明星家族」列車排名賽開跑，邀請全球農友一起上車獲得合作限定獎勵！

▲【預告】「三麗鷗明星家族」糖果店即將登場！

【活動期間】10月13日(三)10:00～10月20日(三)09:59

「三麗鷗明星家族」糖果店期間限定登場！只要製作出各種糖果就可以到「酷洛米的交換商店」來兌換特別的合作道具，農友們一起來蒐集萌萌的小夥伴與裝飾吧！

▲【預告】「三麗鷗明星家族」萬聖節房間階段扭蛋

【活動期間】10月13日(三)10:00～10月26日(二)09:59

透過「三麗鷗明星家族」萬聖節房間階段扭蛋可以獲得熊大農場各項房間裡的裝飾配件，並且依照扭蛋次數還可以獲得額外的獎勵。邀請農友們一同來打造充滿萬聖節風格的可愛房間！

▲【預告】「三麗鷗明星家族」回憶活動

【活動期間】10月20日(三)10:00～10月26日(二)09:59

活動期間農友們只要收集「魔女帽」或登入熊大農場完成簽到，即可拿到「照片碎片」。「魔女帽」可以透過海邊的萬聖節盒子、「三麗鷗明星家族」的小夥伴和貨車配送等方法取得！集滿「照片碎片」就能夠得到合作限定道具！

熊大大叔邀請所有的農友一起來盡情享受這次跟《三麗鷗明星家族》的合作！

註：遊戲內容與相關活動請以遊戲內最新公告為準。