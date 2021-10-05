攻擊-11混進「20家族」

在珠海舉行的第13屆中國航展中，各方最關注的，除了殲-20隱形戰機的新發展外，無疑是「20家族」的最後一位成員轟-20。

然而，中方官媒《環球時報》4日指出，展場中和殲-20，運-20及直-20同台展出的，竟然是攻擊-11無人偵察機，這不禁令人疑惑：混進「20家族」的攻擊-11，會是轟-20嗎？在2019年中共建政70周年閱兵時， 攻擊-11無人機通過天安門接受檢閱，向世人展示了中方嶄新無人作戰平臺。而這次是攻擊-11無人機第2次露面，也是它首度參加中國航展。

攻擊-11無人機是航空工業所研製，具備高隱形，強突防和精確打擊性能的無人戰機。它採用了全無尾飛翼佈局，具有隱蔽穿透、自主作戰、高強殺傷、集群協同，廣域覆蓋和高效保障等特點，能在高威脅、強對抗環境下，對敵人縱深目標實施精確打擊，並執行進攻性制空作戰和壓制防空等任務。

攻擊-11採用飛翼式氣動佈局，既沒有垂尾，也沒有平尾。美國的B-2隱形戰略轟炸機就採用了飛翼結構。如今中國航空工業透過攻擊-11證明，他們也對這種佈局有了深刻的理解。

公開資料顯示，攻擊-11長約10米，翼展為14米，起飛重量可達10噸。此外，它應該搭載了中方研發的渦扇19發動機，擁有超過1500公里的作戰半徑，以及6個多小時的續航時間。

攻擊-11混進「20家族」

攻擊-11的載彈量為2噸，武器都裝在機腹的內置彈艙中。而進氣道在機背上方，扁平的發動機噴口也經過隱形化處理。這讓攻擊-11的雷達反射信號極小，是隱形的無人殺手。如果將來讓1架殲-20指揮幾架攻擊-11無人機，那整體戰力就更厲害，也將徹底改變空戰模式。

殲-20總工師楊偉在航展的記者會中強調，「我覺得『20』是一個標誌，實際上不止這3型，『20時代』還包括殲-16的改進型，殲-10的改進型，還有一系列的無人機，我覺得都可以把他們作為我們『20時代』的一個系列。」

網上有人猜測，中方未來的戰略轟炸機可能也採飛翼造型，內置彈艙，發動機採用背部進氣道。不過，可以確定的是，攻擊-11和未來解放軍戰略轟炸機無論在設計理念，或是特點上，都存在較高的相似度。

報導強調，至今中方未來戰略轟炸機的樣子依舊神秘，可是航空工業展臺上的攻擊-11無人機確實透露了不少資訊。攻擊-11能在航展中與「20家族」同台展示，很有意思，也很令人振奮。