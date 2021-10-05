對於共機昨天一整天創紀錄出動56架次侵擾西南空域，國民黨前主席洪秀柱今天表示，人家真的是針對台灣來的嗎？不是吧？而是針對那些三不五時就來巡航的西方艦隊，大陸不出來秀一下肌肉怎麼行？

洪秀柱說，大陸軍機出動了幾十架，大家好像覺得很不得了，但這有什麼不得了，應該看看南海現在是什麼樣子的情勢，人家來，真的是針對台灣來的嗎？不是吧？是要對付那些三不五時出現的西方艦隊。

她強調，所以台灣不要事事都認為和自己有關，台灣太小了，沒什麼了不起，大陸真的要打台灣，不需要用飛機。

至於是否擔心會有擦槍走火的狀況發生？洪秀柱說，那就看我們自己，我們不要一天到晚覺得人家是來找我們麻煩，然後也派飛機上去，引起各種緊張，或者在空中吵架，然後一不小心擦槍走火，那不是自尋倒楣嗎？此時台灣最好安靜一點，台灣那麼小，一點力量都沒有，如果硬要插一腳，那是自找麻煩。

對於朱立倫領導的國民黨，是否可望和大陸溝通順暢，洪秀柱認為，從朱立倫針對兩岸的講話中可以看出端倪，對方在朱當選時給了賀電，朱也覆電，基本上總是有個互動，有開始就是好事，怕的是連開始都沒有，那問題就比較嚴重。

洪秀柱指出，現在有個開始，而且雙方也談到了九二共識、反台獨，這是大家共同的政治基礎，接下來要再進一步去探討這個問題的解決方式，或者再進一步應該怎麼做，那就是以後他們的事了。