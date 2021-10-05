臉書旗下社群軟體周一（4日）出現全面大當機慘況，且停擺時間長達6個小時，影響全球超過35億用戶，稍早臉書官方正式說明故障原因，主要是內部連接伺服器的路由器出現設定更改錯誤，導致系統中斷，而非外界所推估的網域系統（DNS）故障或員工蓄意破壞。

路透社報導，臉書基礎設施副總裁Santosh Janardhan在臉書官方部落格上說明造成此次大當機的原因，主要是系統後端用於與伺服器連接的路由器設定更動出錯，造成系統的通訊全面中斷，並對數據中心產生連鎖衝擊，各項社群軟體的服務也因此暫停。

事發突然加上斷線狀況波及內部營運工具，造成臉書處理當機問題更耗時也更棘手，Santosh Janardhan就說：「對於今天平台中斷所造成的不便，我們深感歉意，由於此次中斷的根本原因也影響我們日常營運的內部工具和系統，使我們在診斷和解決問題的時變得更為複雜。」

臉書爆發當機潮後，遲遲未說明故障原因，引起外媒與資安專家熱烈討論，當時不少人認為是網域系統（DNS）故障，DNS會登錄各家網站的網址和IP位址，由於臉書故障當下，臉書的IP位址消失，因此被認為與DNS出狀況有關。

此外，有資安專家點出，可能是臉書內部員工的疏失導致當機，且不排除蓄意破壞可能，有媒體也曝光疑似是臉書員工誤刪關鍵資料的照片，直指因人為疏失導致大量路徑遭破壞，進而全面當機。

臉書終於出面闢謠，澄清與路由器更改出錯有關。此次大當機慘況被認為是史上最慘烈，影響全球超過35億用戶，並在短短6小時內造成廣告收入損失破9千萬台幣，平均每小時損失約54.5萬美元（約新台幣1530萬）的廣告收入。