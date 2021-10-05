最新美國大型研究顯示，接種2劑輝瑞/BNT疫苗後6個月，保護力會大幅下滑，從88%下降至47%。研究團隊指出，並不是因為Delta等變異株特別毒，而是因為疫苗提供的保護力本身就會隨時間下降，這也是美國當初批准讓部份族群施打第3劑加強針的參考研究之一。

美國開始讓長者及部份高風險族群追打第3劑輝瑞/BNT疫苗。

綜合路透社、美媒CNBC報導，美國大藥廠輝瑞（Pfizer）及凱薩醫療機構（Kaiser Permanente）的研究人員昨日在醫學期刊《刺胳針》（Lancet）刊登BNT疫苗保護效力持久性的研究成果。

研究人員追蹤2020年12月4日至今年8月8日間南加州凱薩醫療機構約340萬名會員的電子健康記錄，發現整體來看，民眾在接種完第2劑BNT疫苗後1個月，避免染疫的保護效力達88%，不過第6個月時，保護效力已經大幅下降至47%。

研究人員也比對BNT疫苗對新冠變異株的保護效力變化，在完整接種2劑BNT疫苗後1個月，對抗Delta變異株的保護效力達93%，4個月後降至53%；針對其他變異株，第1個月的保護效力達97%，4至5個月後降至67%。整體來看，完整接種BNT疫苗，保護民眾免於因感染Delta而住院的保護力達93%，而且效力能維持6個月。

這份研究的執行期間也與Delta病毒在美國開始盛行的時間重疊，不過值得注意的是，研究人員特別指出，疫苗保護力下降並不是因為Delta或其他變異株會逃脫疫苗保護，最可能的原因是疫苗本身的保護力會隨時間下降。

《洛杉磯時報》（Los Angeles Times）報導，研究人員對此提出3項理由佐證。第一，民眾初接種完BNT疫苗時，不論是對抗Delta或其他變異株，保護效力都一樣好。

第二，即便後來南加州受Delta肆虐，疫苗保護民眾免於住院的保護力仍高。

第三，突破性感染事件和時間的關聯性，高過和特定變異株的關聯性。

凱薩醫療機構的研究人員塔多夫（Sara Tartof）表示，研究結果顯示Delta並不是一隻會完全逃脫疫苗保護的變異株，如果它會逃脫，民眾接種後初期的保護力就不會太高，而是一開始就很弱，經過一段時間後仍持續很弱，因此疫苗保護力隨時間下降的可能性較大。

塔多夫也說，這項研究發現讓他們認為，或許不需要改良現行BNT疫苗、針對Delta變異株開發新疫苗，至少施打和前2劑一樣的疫苗，就足以延長疫苗對民眾的保護，免於感染包括Delta在內等變異株。

輝瑞資深副總裁兼疫苗首席醫學長喬達（Luis Jodar）昨日也在聲明中表示，分析顯示BNT疫苗對包括Delta在內等所有高關注變異株（Variants of Concern， VOC）有效。

路透社指出，美國衛生機構當初批准部份族群接種第3劑加強針時，這份研究就是其中一份參考依據。這份研究在經過同儕審查前，曾在8月發表過。

目前美國食品暨藥物管理局（FDA）已經批准長者及部份高風險族群接種第3劑BNT疫苗，至於是否讓全民接種，科學家表示還需要參考更多數據。

文章來源：Pfizer/BioNTech COVID-19 vaccine effectiveness drops after 6 months study shows
文章來源：Pfizer Covid shot protects people from hospitalization even as effectiveness against infection falls Lancet study confirms
文章來源：Pfizer vaccine’s protection wanes over time and not because of Delta study says
文章來源：Effectiveness of mRNA BNT162b2 COVID-19 vaccine up to 6 months in a large integrated health system in the USA: a retrospective cohort study

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