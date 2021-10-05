頂新和德文教基金會2020年與城市福音協會合作「烘焙就業班」。（城市福音協會提供／林良齊台北傳真）

從小與越籍母親相依為命的小凱（化名），為減輕家庭經濟重擔，高中去美髮沙龍打工，但工作和學業兩頭燒的壓力，讓他感到挫折而封閉自我，一度躲在家中拒絕上學；在社工鼓勵下，小凱加入頂新和德文教基金會與屏東城市福音協會合作的「烘焙就業班」，在烘焙課程中找到自信，也與其他學員在10月初手做點心送給街友。

頂新和德文教基金會2020年與城市福音協會合作「烘焙就業班」，協助18歲以上青少年考烘焙證照及媒合就業。計畫推動4年多來，培訓超過800人次、150人考取丙級證照，並幫助30位青少年銜接就業。

「頂新和德烘焙技職教育計畫」讓青少年在過程中找到人生目標，此次主責「屏東流星家園街友關懷活動」的珍珍，也曾參加過烘焙就業班，啟發興趣後、也考上餐飲系，趁閒暇之餘，珍珍回流幫忙關懷活動，帶領20位學弟妹在6小時內作出800份小點；城市福音協會行政總監連曦表示，透過公益關懷活動，讓青少年彼此合作，共同完成點心製作、包裝及發送，從中學習分工合作的重要性，也讓他們了解自己經改變，有能力回饋社會。

頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡表示，頂新和德文教基金會關懷屏東城市福音協會這類兒少服務社福單位外，去年也透過頂新和德基金捐贈逾5千萬元，助40多間各類型社福團體度過疫情難關。該基金自2015年至2020年止，累計支持4082間團體機構，捐助超過35萬9561人次，期待台灣成為滿懷善與愛的社會。