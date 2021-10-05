國際航空運輸協會（IATA，國際航協）3日至5日在美國波士頓舉行年會，並發布最新全球航空業財務業績展望。報告顯示，雖然新冠肺炎疫情危機持續，但全球航空業業績有所改善。國際航協預計，由於中國等龐大且開放的國內腹地市場的支持，亞太地區減虧目標將可達成。該地區的航空公司也從它們占主導地位的航空貨運市場中獲得較高的收益。2022年全球航空業需求將恢復至2019年水準的61％，2022年全球客運總量將達到34億人次。同時，航空貨運需求將繼續保持強勁，預計2022年較2019年水準高出13.2％。

大陸《人民日報》用戶端5日報導，國際航空運輸協會（IATA，國際航協）3日至5日在美國波士頓舉行年會，並發布最新全球航空業財務業績展望。報告顯示，雖然新冠肺炎疫情危機持續，但全球航空業業績有所改善。國際航協預計，由於中國等龐大且開放的國內腹地市場的支持，亞太地區減虧目標將可達成。該地區的航空公司也從它們占主導地位的航空貨運市場中獲得較高的收益。2022年全球航空業需求將恢復至2019年水準的61％，2022年全球客運總量將達到34億人次。同時，航空貨運需求將繼續保持強勁，預計2022年較2019年水準高出13.2％。

國際航協理事長威利•沃爾什表示：｢對於航空公司而言，疫情危機的衝擊是巨大的。2020年至2022年，行業累計損失超過2000億美元。為了生存，航空公司大幅削減成本，並利用一切機會調整業務，從而將2021年的虧損從2020年的1377億美元降至520億美元。2022年，虧損將進一步收窄至120億美元。」

沃爾什表示，｢我們已度過危機的至暗時刻。儘管形勢依然嚴峻，但復甦之路已在前方。航空業再一次展示其強韌的生命力和靈活性」。

據國際航協估算，2020年—2022年全球航空業累計虧損高達2010億美元。其中，2020年行業淨虧損預期為1377億美元，2021年行業淨虧損預期收窄至518億美元。2022年，這一資料進一步收窄至116億美元。在需求方面，2021年全球航空業預計達到2019年水準的40％，2022年將升至61％。

報告指出，亞太航空公司的虧損預計將從2021年的112億美元降至2022年的24億美元。國際航協認為，由於中國等龐大且開放的國內腹地市場的支持，亞太地區減虧目標將可達成。該地區的航空公司也從它們占主導地位的航空貨運市場中獲得較高的收益。

國際航協的資料顯示，2021年全球客運總量將達到23億人次。2022年將增長至34億人次，與2014年的水準相似，但遠低於2019年的45億人次的客運量。與此同時，航空貨運需求將繼續保持強勁，2021年需求比2019年水準高7.9％，2022年則高出13.2％。

國際航協指出，全球航空貨運業務表現出色，而全球國內旅行也將在2022年接近危機前的水準。不過，挑戰在於，國際旅行市場因各國政府實施的旅行限制措施仍處於嚴重低迷的狀態。

｢正如我們在國內市場的強勁復甦中所見到的，人們並沒有失去旅行的渴望。但由於限制、不確定性和複雜程度，他們無法進行國際旅行。越來越多的政府將疫苗接種視為擺脫這場危機的方法。我們完全同意已接種疫苗的人的行動自由不應受到任何限制。但事實上，旅行的自由是讓更多人接種疫苗的積極動力。各國政府必須共同努力，盡其所能確保任何需要疫苗的人都能接種疫苗。」沃爾什說。

國際航協指出，重建全球連通性、航空業以及旅遊和旅遊業應是各國政府的優先事項。據了解，國際航協在世界各地共擁有290家成員航空公司，其定期國際航班客運量占全球的82％。