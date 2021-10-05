鐙骨是全身最小的骨頭，與中耳腔聽骨鏈、內耳相連。（光田綜合醫院提供／陳淑娥台中傳真）

鐙骨是全身最小的骨頭，與中耳腔聽骨鏈、內耳相連。（光田綜合醫院提供／陳淑娥台中傳真）

台北一名31歲許姓女子與男朋友交往多年，卻因罹患鐙骨硬化症造成聽力障礙而自卑，遲遲不敢邁入人生下一步。光田綜合醫院耳鼻喉頭頸部部長賴仁淙為許女進行兩次手術，今年動完左耳手術後，她聽見了，終於答應男友求婚，決定攜手幸福下半輩子。

兩年前許女到診間時，哭著說她已有10年聽力障礙並持續退化，跑遍北部多家醫院都被診斷為梅尼爾氏症，不僅無法手術治療，還要吃類固醇又吃利尿劑，被告知未來只能戴助聽器，也準備要申請殘障手冊，對人生感到非常絕望。

賴仁淙聽著許女對於病況描述，察覺不太對勁，進行檢查後，發現竟是「鐙骨硬化症」伴隨內耳水腫，與感音性聽力障礙梅尼爾氏症不同的是，鐙骨硬化症的傳導性聽力損失是可以透過手術治療，讓患者有機會恢復聽力，重拾對人生的希望。

賴仁淙說，鐙骨是身體裡最迷你的小骨頭，是人體部位中最精密且困難度最高的手術，要在米粒般大小的鐙骨上面鑽一個洞，再放入一個像螞蟻大的人工鐙骨，同時不能傷害內耳組織，有一定風險存在，嚴重可能就此一輩子聽不見。

賴仁淙在術前用輕鬆語氣對許女說，「先去拜拜擲筊，想好了再來手術。」許女在兩年前先動右耳手術，單耳從60分貝恢復到正常15分貝聽力後，今年動了左耳手術，術後當天即恢復近一般人聽力。之後一次回診追蹤，醫生隨口問她「妳結婚了沒？」許女開心說「有呀！我終於跟我男朋友說『我聽到了！我們結婚吧！』」在今年4月完成終生大事。

原來這些年許女因聽力障礙，遲遲不敢答應男友求婚，現在終於能勇敢追求屬於自己幸福。

賴仁淙部長強調，鐙骨硬化症往往因錯誤診斷，讓原本可以恢復聽力的患者從此對人生絕望，其實只要經過仔細檢查評估，部分傳導性聽力損失患者，還是有機會可以透過手術治療矯正聽力。

鐙骨為內耳聽小骨的最後一個骨頭，扮演著左右患者聽力的關鍵，負責聲波震動傳遞音源至內耳，患者因為鐙骨硬化導致聲音無法傳遞。「鐙骨硬化症」多為遺傳性，台灣平均每年僅約有100人接受手術。