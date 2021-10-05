聲寶搭五倍券熱潮，推出多項促銷搶客，聲寶總裁陳盛沺表示，五倍券預期帶動整體家電銷量增加二成，同時持續投入資產活化，除土城橘色園區外，銀髮住宅開發經驗向南部推動，莞固和食也要在南部設點。

陳盛沺5日表示，以前每年有400萬人次出國，以每個人平均消費2萬元來計算，疫情期間民眾無法出國，等於國內有800億的潛在商機，而6至8月民眾因疫情無法出門，政府推出五倍券帶動消費熱潮爆發，雖然五倍券使用期間是冬天空調淡季，不過對於過年期間換購的電視、冰箱、洗衣機、廚房家電等助益極大。

因此，聲寶針對五倍券設計多項產品促銷，買指定家電送市價3990元的節能扇，節能商品還可享政府補助貨物稅減免，陳盛沺表示，在五倍券刺激消費下，引導過多的閒置資金消費，內銷市場看好，預估至明年4月，家電銷量可望有二成以上的成長。大陸限電對聲寶集團的影響不大，瑞智精密的壓縮機廠位於山東，供電相對充裕，明年土地開發積極進行、東源物流擴大投資，明年聲寶業績會優於今年。

陳盛沺表示，土城「橘色園區」銀髮住宅將會是一個實驗性的開發案，未來會結合飲食、運動、醫療等針對銀髮族設計的軟硬體，規劃一百多戶小戶型約10坪及大戶型的產品，小戶型租金約每月2萬元，預計明年初動工。在土城案實驗成功之後，也計劃往南部移動，例如向政府租地，降低老人生活負擔，複製銀髮住宅的經驗。

此外，為擴大冷氣空調市佔率，聲寶以雙品牌策略，第二品牌「瑞智空調」11月上市，主攻平價市場，售價每台約在2萬元以下，預估瑞智空調產品一年銷售5000至1萬台。