健保署今日召開「將心理諮商及心理治療納入健保」連署案座談會暨協作會議。（林周義攝）

心理諮商、治療費用高昂，單次動輒數千元，導致民眾「看得到、吃不到」。吳小姐的媽媽多年前就需看看身心科，醫師雖提供藥品改善情緒，但囤積症卻一直都好不了，家中房間、客廳都被堆滿。由於經濟能力不足，無法接受最妥適的治療，吳小姐也擔心一輩子的生活都要如此，為此她提案呼籲將心理諮商納入健保給付，健保署也在今日召開協作會議，待統整完各界意見，再進行討論。

吳小姐表示，由於媽媽有囤積症，她為此搜過各種文獻，發現吃藥並不能改善，最有效的方式是認知治療，但因無健保給付，家中無法負擔。令她不解的是，過去罹患感冒等小疾病，看醫生都可以不必付錢，但是家人有這種疾病，卻會因為付不起錢，而擔心一輩子都要如此。過去老師告訴她，精神疾病是把人當成光譜，而不是一分為二，直接判斷一個人有病或沒病。若被劃分在有疾病者，就享有健保權益，而接近界線就無法使用，這對民眾來說並不公平。

諮商心理師全聯會醫療事務委員會召集人蔡曉雯表示，多年以來，只有5-10％諮商心理師在醫療院所工作，90-95％在社區或學校，但是這95％的諮商心理師，都不斷在辨識需要就診精神科、身心科的個案，把他們轉到診所或醫療院所，且很多單位都有制式的表格，讓個案一邊在醫療院所就醫，一邊在學校或社區治療。

蔡曉雯表示，如果限縮到健保制度的心理治療問題，我們支持不要綁定適應症，若不綁定適應症，從輕微的適應問題，到心理障礙、嚴重的精神疾病，只要民眾願意就醫，精神科醫師願意開始開立醫囑，心理師都可依照醫囑提供特殊心理治療的服務，根本的問題在醫囑的開立、使用是偏低的。

對此蔡曉雯分析，其中最大的問題是點值過低，對醫院的人力成本、心理師的訓練成本來說是非常低的，另專業人力也不足，包括醫師、心理師的人力都不足，他們都被很大量的心理衡鑑綁住，能播出時間做心裡治療的人不多。另外，特殊心裡治療只有醫師、臨床心理師可做，諮商心理師是沒有被開放的，即便有200多名諮商心理師在醫院工作、即便點值給付很低廉，也無法適用。她衷心希望允許諮商心理師使用健保點值，至少是多一項可用的人力資源，這對於願意聘雇諮商心理師的醫院是比較公平的。

台灣醫療健康諮商心理學會理事長李玉嬋表示，衛福部長陳時中曾預告健保健保改革，擴及公共衛生、預防醫學領域，未來的給付要以「人」為主。待國家佈建足夠的心理師人力，她建議要將心理諮商納入健保給付規劃，以因應現代人精神疾病風險，比照感冒、洗牙等預防醫學的健保給付項目。

健保署長李伯璋表示，根據衛福部職業登記統計，全台共有2718名諮商心理師，其中344人在醫院服務，另臨床心理師則有1622人，其中1233人在醫院服務，事實上心理師也很無奈，就像病患進行器官移植，背後還有其他無名英雄，因此對於這些人也要給予該有的報酬。他表示，今日召開協作會議後，健保署會整理各界意見，並在內部進行檢討，後續討論後才會進入共同擬定會議的程序。假如能做好心理治療，對病人來說，也可以減少後續疾病的成本。