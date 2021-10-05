新北市觀旅局與華夏科技大學USR團隊合作辦理「山林美學偵探團」中和區活動。（華夏科大提供）

新北市觀旅局與華夏科技大學USR團隊合作辦理「山林美學偵探團」中和區活動。（華夏科大提供）

新北市政府推廣「微笑山線」串聯樹林、鶯歌、三峽、土城、中和、新店、石碇、深坑到平溪等地區，呈一條微笑曲線的登山步道。為推廣微笑山線家山理念及促進市民關心新北山林美學議題，並納入在地使用者經驗與期待，與華夏科技大學USR團隊合作辦理「山林美學偵探團」中和區活動。

邀集在地居民及華夏師生45人參與，由專家帶路走讀微笑山線其中一段的南勢角山烘爐地登山步道，以周邊植物生態、步道鋪面及指標、山林景觀及設施三個主題來觀察與紀錄，並透過互動工作坊培力民眾關心家山環境與支持政府未來投注山林環境營造之方向。

華夏科技大學社會責任實踐計畫USR「華夏南勢在地紮根PLUS」以關懷社區、環境永續為深耕議題，自107年以來將學校後山南勢角山、外挖子山認領為校山，長年帶領師生及社區民眾走讀巡查、植物生態調查以及進行局部路段手作步道維護工作，不論透過通識課程引導學生或是對外辦理社區工作坊，向社區民眾宣導社區後山山林生態保育及步道環境守護，推動永續發展與友善環境概念。

新北市府觀旅局科長章良表示，微笑山線三大核心精神為「親山」、「親近」、「親密」，希望親子家庭把握新北市「親山」特性，「親近」自然及人文，打造人與人、人與環境的「親密」關係，全家一起走入山林，享受綠色新生活。他並指出微笑山線的使用族群多週邊社區居民，使用習慣也比較不同，如何能傳達對自然更友善低干擾的方式維護山林步道的觀念需要長期的溝通，此次活動能與華夏科大共同推展，結合原有在地社群的連結，期能集中一股力量建立良好的溝通與推廣的方式．

華夏南勢在地紮根USR計畫共同主持人陳麗娜說，守護校山、家山這件事是華夏科大一直在做的事，南勢角山烘爐地步道剛好是微笑山線的一部分，位處於山腳下的華夏科大當然是責無旁貸要加入此行列，共同為在地環境盡一份力，社區後山，自己的校山、家山自己護。