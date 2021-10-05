入秋了，配合時序轉變，雄獅集團旗下餐飲品牌「gonna共樂遊」也推出多道秋季限定料理，以柿子、栗子、金針花等台灣當季食材入菜，以健康食物的原型來表現，藉由精緻法式烹調的繁複工序，提升原有的地中海風料理滋味，新菜包括「花椒紅酒燉牛與金針青醬寬麵」、「煙燻奶油柿子燴雞與白花椰米」與「毛絨絨秋栗生乳酪」等。

「gonna共樂遊」秋季限定料理即日起至11月21日於內湖、仁愛、南港店、gonnaEXPRESS供應。此外加入gonna [email protected]好友，即可參與消費滿額集點活動，於gonna內湖、仁愛、南港店消費滿$500可獲1 點，集滿3點可換「堅果青醬番茄雞肉寬麵」，6點更可免費換價值$690元的招牌明星餐點「10oz舒肥烤安格斯自然牛」一份；gonnaEXPRESS消費一份主餐可獲1點，最高集滿6點可換排行榜暢銷商品「大豐收烤蔬菜沙拉」一份，活動至10/31止。

gonna共樂遊以提供兼具健康、美味與創新的飲食為宗旨，透過「好肉好菜」核心理念持續推出各式餐點，本次秋季限定料理運用大地色視覺展現深秋氣息，「花椒紅酒燉牛與金針青醬寬麵」，選用花蓮六十石山的無硫金針與枸杞、紅酒燉牛肉搭配，義大利寬麵佐上阿根廷青醬，最後再撒上花椒粉增添另一層風味；「煙燻奶油柿子燴雞與白花椰米」以煎至表皮金黃的帶骨雞胸，配上古法日曬的柿餅與煙燻奶油醬汁一起燴煮收汁，再撒上蔓越莓乾與杏仁片，酸甜層次融合，玩轉創作出當季美味。

甜點部分，gonna共樂遊推出兼具美味及視覺的「毛絨絨秋栗生乳酪」蛋糕，融合了栗子泥、萊姆酒、奶油栗子乳酪、馬斯卡邦乳酪製成，再點綴上一顆巧克力毬果，造型上看起來仿佛包著毛絨絨大衣般俏皮可愛。

此外，主打好肉好菜、快速便利的gonnaEXPRESS，本季主打「秋柿鮭魚糙米碗」，以爐烤鮭魚與柿餅為主軸，搭配藜麥、糙米薏仁、爐烤台66紅心地瓜塊與多種營養蔬菜，淋上自製蜂蜜紅酒油醋及自製Wasabi Ranch醬汁，帶來嗆辣與酸甜的味蕾碰撞，風味特殊且營養十足。