渣打國際商業銀行全面搶攻中小企業，針對獨資企業主量身打造的數位申貸平台「渣打e企貸」，企業主可透過線上平台，簡單３步驟便能完成貸款申請流程，最快 3天內快速完成核貸撥款，不僅有效協助企業主提升資金彈性，更進一步增加業務營運效率，貸款額度最高可達新台幣300萬元，客戶可隨時隨地線上申請。

渣打銀行消費金融、私人理財暨中小企業銀行事業總處負責人林素真表示，渣打銀行不斷透過數位化服務以因應金融創新趨勢，並貼近新世代客戶的需求與使用習慣，除針對消費金融客群推出多元化創新金融產品外，更進一步將數位化應用導入中小企業客群。

林素真表示，考量多數的微型企業人力精簡，且需兼顧日常業務，渣打銀行利用數位平台優勢，為獨資企業主打造更友善便捷的線上申貸流程，省去繁瑣的文件往返，縮短使用者與銀行服務的距離，以實際行動力挺創業者的夢想。

渣打銀行創新推出的「渣打e企貸」，大幅簡化繁瑣複雜的企業貸款申請流程至3個步驟，透過數位平台，只要公司成立滿3年，且年營收達新台幣100萬元的獨資企業主，即可於線上進行身分驗證，輸入公司基本資料後提供相關財力證明文件，完成驗證即可進入審查階段。渣打銀行也將於3個工作天內與客戶完成聯繫對保、核貸撥款等流程，讓中小企業的資金調度不再令人卻步。