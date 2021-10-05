瓜地馬拉當局今天表示，境內一座村莊居民因反對接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，挾持遠道而來要為他們注射的護理師團隊，7小時後才放人。

美聯社報導，事發地點位於瓜地馬拉市北部的阿塔維拉帕茲省（Alta Verapaz）那輝拉村（Nahuila），村民表示不想打針，隨後封鎖一條道路，讓護理師車輛輪胎洩氣，並毀掉冰箱和約50劑疫苗。

警方和當地官員與村民談判，護理師團隊被挾持約7小時後獲釋。

官員表示，他們先前也遇過拒絕接種疫苗的村莊，但省衛生官員桑多華（Gabriel Sandoval）說，這是第一次遇到挾持事件。

桑多華說：「也有其他社區曾經拒絕，但一般的做法是起草文件說他們拒絕我們去替他們打疫苗，後果自負。」

桑多華表示，關於疫苗的假消息很多，因此「勢必會發生」抵抗，「很多人不相信有這種疾病，存在著文化衝突」。

自疫情爆發以來，瓜地馬拉累計56萬6636例確診、1萬3750人病故。（譯者：陳怡君/核稿：曾依璇）1101005