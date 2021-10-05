投信投顧公會理事長張錫表示，台股「萬六」是否有所支撐其實不重要，台股現在處相對高點，投資人該慎選股票，建議由5G帶動的AIoT、低軌衛星等產業發展，以及ESG都是選股趨勢。近期台股大跌是散戶多殺多，恆大、限電問題對台灣影響不大，台股基本面仍強健且有支撐，後市還是有機會向上走。

張錫今日出席世界投資者週聯合論壇，他表示，中國恒大事件、中國限電政策，對台灣影響不大，因為他們主要是為了淘汰高耗能、高排碳產業，而台灣企業多為低耗能產業，且相當重視ESG，以此政策來說反而是有利，另外台灣是少數第4季經濟成長率上修的國家，加上整體獲利面佳，電動車及低軌道衛星仍是未來趨勢，所以基本面強，股市不用擔心。

張錫認為，台股這波下跌已經是超跌了，主要是因為籌碼面、心理面因素影響，昨天投信買超，外資也只有小賣，所以只是散戶多殺多，自己嚇自己，人氣潰散的時候就是準備要彈上來的時候，可以看出底部已近。

張錫強調，台股基本面強勁，且台灣是少數Q4經濟成長率上修的國家，台股在超跌後，利空出盡加上基本面支撐，未來指數表現只會愈來愈好。